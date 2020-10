Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le préfet des Pyrénées-Orientales a annoncé une extension des secteurs où le masque est obligatoire en extérieur. Cela concerne désormais toutes les communes de plus de 1000 habitants.

Pyrénées-Orientales : Le port du masque devient obligatoire dans toutes les communes de plus de 1000 habitants

Le port du masque en extérieur va devenir obligatoire dans les Pyrénées-Orientales dans toutes les communes de plus de 1000 habitants. La mesure annoncée ce vendredi par le préfet des Pyrénées-Orientales entrera en vigueur ce samedi. Jusqu'à présent, seules trois communes imposaient le port du masque dans l'ensemble de leur centre historique : Perpignan, Millas et Collioure. La nouvelle mesure annoncée par le préfet concernera toutes les personnes âgées de plus de 11 ans.

Depuis une semaine, les indicateurs se sont fortement dégradés dans les Pyrénées-Orientales. Sur les 7 derniers jours, prés de 970 habitants ont été testés positifs. Cela correspond à 13% des personnes se faisant dépister dans le département, et 19,5% à Perpignan.

Etienne Stoskopf annonce également un renforcement des contrôles : "tout un chacun peut le constater dans la rue : le port du masque n'est pas toujours respecté quand il est obligatoire, ou alors le masque n'est pas mis correctement. Donc nous allons mettre en place des plans de contrôle renforcés, avec l'appui de la gendarmerie, la police nationale et municipale".

Le non-respect de l'obligation de porter le masque est puni d'une amende de 135 €. Pour rappel, le masque est obligatoire à proximité de tous les établissements scolaires des Pyrénées-Orientales, mais aussi les marchés, brocantes et vide-greniers.