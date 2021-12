Le port du masque en extérieur dans le Val d'Oise, le bilan au bout d'un mois

Le constat du Dr Agnès Ricard-Hibon est sans appel, "la vague de contaminations est bien là". "Les mesures que nous prenons aujourd'hui sont seulement pour limiter son impact car nous avons deux vagues : delta et omicron", assure le médecin régulateur qui travaille au Samu du Val d'Oise. Sur la plateforme, les appels liés au Covid continuent d'augmenter. "On a une augmentation très net des appels Covid, qui sont aujourd'hui entre 130 et 170 par jour. Le nombre de patients transportés à l'hôpital est entre 35 et 60 par jour. Ca a doublé en une semaine", complète la soignante.

En un mois, le taux d'incidence a doublé malgré la mesure

Dans le département du Val d'Oise, la situation est préoccupante : 50% des lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid. A l'époque du retour du masque en extérieur, le taux d'incidence était de 203. Il est désormais, selon la préfecture, de 593. Pourtant, la préfecture assure avoir évité le pire. Même constat pour le Dr Ricard-Hibon, "il ne faut pas oublier que c'est un virus qui stagne en aérosol dans l'air. Donc dans tous les endroits où il y a une forte fréquentation, les personnes excrètent des particules du virus qui restent dans l'air. Donc si vous passez derrière une personne positive, vous pouvez vous contaminer". L'arrêté préfectoral cours jusqu'au 20 février 2022...