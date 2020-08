Le port du masque est désormais obligatoire sur le marché d'Yssingeaux les jeudis matins

Le maire d'Yssingeaux a signé ce lundi un arrêté municipal pour imposer le port du masque dans certaines rues et places de l'hyper-centre de la commune les jeudis matins, jour du marché. Il s'agit de protéger la population des risques de contamination au Covid-19.

L'été, le marché d'Yssingeaux est très fréquenté avec 300 exposants et jusqu'à 1.700 visiteurs dans des rues piétonnes parfois un peu étroites. C'est le plus gros marché de Haute-Loire et pour le maire cela rend difficile la distanciation sociale. Alors Pierre Liogier a signé ce lundi un arrêté municipal pour imposer le port du maque dans l'hyper-centre, les jeudis matins, de 6h à 13h. Pendant tout l'été, jusqu'à 4 septembre.

Cela concerne : le boulevard Saint-Pierre, la place de la Victoire, place du Garde-Temps, aveue Georges Clémenceau (du haut de la rue jusqu'à la rue Beuve-Méry), place Charles de Gaulle, place du Prieuré, place Carnot, place du Marché, rue Saint-Dominique, rue Mercière, rue Notre-Dame et place Foch.

Cela concerne tout le monde les marchands et les clients, à partir de 10 ans. Des barrières seront mises en place autour du marché avec des élus et la police municipale aux entrées pour demander aux passants de mettre leur masque. En cas de non-respect, les contrevenants s'exposent à une amende de 68 euros.