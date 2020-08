Le port du masque à l'extérieur est étendu à l'ensemble des communes du Nord

Les indicateurs épidémiologiques ne sont pas bons dans le Nord : le préfet prend donc la décision de généraliser le port du masque en extérieur dans l'ensembles des communes du département vendredi 21 août, et ce pendant un mois au moins.

L'épidémie de Covid 19 continue de progresser dans le Nord, c'est pourquoi le préfet étend l'obligation du port du masque dans toutes les communes du département. Toutes les personnes de plus de 11 ans devront se masquer le nez et la bouche sous peine de s'exposer, non seulement au virus, mais aussi à une amende de 135 euros.

Les espaces concernés par l'obligation sont :

autour des écoles, collèges et lycées, 15 minutes avant et après les horaires de rentrée et de sortie dans un périmètre de 50m,

les marchés publics de plein air,

les digues et les promenades du littoral,

les plages des lacs et plans d’eau autorisés à la baignade,

les galeries commerciales et espaces assimilés des grandes ou moyennes surfaces et les parkings alentours

les brocantes, braderies, vides greniers ou les marchés aux puces

les espaces verts.

Les plages du littoral ne sont pas concernées. En revanche, les centres villes commerçants où beaucoup de monde circule peuvent être concernés : les maires doivent alors faire la demande pour y étendre l'arrêté.

Les indicateurs épidémiologiques continuent de progresser

Depuis le 15 août, de plus en plus de personnes sont dépistées positives au coronavirus (3,1% contre 2,4% la semaine précédente). Le taux d'incidence du virus continue d'augmenter : le nombre de cas confirmé pour 100 000 habitants dans le Nord passe de 24,5 à 27,8 à la mi août.

Dans la Métropole Européenne de Lille, ce taux est désormais de 45,6, contre 40,2 la semaine précédente. Pour rappel, au sein des communes de la MEL, le port du masque est également obligatoire dans les zones piétonnes et les zones de circulation limitée à 20 km/h.

Le port du masque est par ailleurs rendu obligatoire lors des manifestations sportives ou festives rassemblant une forte concentration de population.