Le port du masque "fortement recommandé" pour enrayer la cinquième vague de COVID en Charente

Le masque plus que jamais d'actualité

Le port du masque à l'extérieur n'est pas obligatoire partout, mais "fortement recommandé" par la Préfecture de la Charente, alors que ce département bat son record de contaminations depuis le début de l'épidémie avec un taux d'incidence ce mardi matin de 230 cas pour 100 000 habitants. Le nombre d'hospitalisations augmente aussi : 23 la semaine dernière, 34 aujourd'hui, dont cinq personnes en réanimation (deux sont vaccinés, et trois non vaccinés). On déplore trois décès depuis 48 heures. "La cinquième vague est bien là !", prévient la Préfète de la Charente, Magali Debatte.

Pas obligatoire mais "fortement recommandé"

36 classes sont fermées pour 7 jours dans le département. Parmi les éléments d'analyse, ce constat : la Charente a été relativement épargnée par les vagues précédentes de l'épidémie, elle a une immunité collective moindre que d'autres départements. Le port du masque reste obligatoire sur les marchés, les vide-greniers, les brocantes, les abords des gares et des arrêts de bus. Il sera aussi imposé par les organisateurs des "Gastronomades" le weekend prochain. Le contrôle des pass sanitaires va être effectué "avec une grande fermeté", dans les bars et les restaurants charentais.