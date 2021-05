A compter de ce mercredi 19 mai 2021, le port du masque ne sera plus obligatoire sur l'ensemble du département de l'Yonne. Un arrêté préfectoral sera publié, dans les heures qui viennent.

Le port du masque n'est plus obligatoire partout dans l'Yonne à compter du 19 mai 2021

Avec la phase 2 du déconfinement de nouvelles mesures entrent en vigueur ce mercredi 19 mai 2021 dans l'Yonne ou le masque n'est plus obligatoire sur l'ensemble du département.

Le masque doit être toujours porté dans les centres villes d'Auxerre, Sens, Joigny, Avallon, Migennes, Noyer-sur-Serein, St Florentin, Tonnerre.

Le masque reste obligatoire sur les parkings des supermarchés et centre commerciaux, dans les marchés et sur certaines promenades comme celle de l'arbre sec à Auxerre, partout ailleurs, le masque n'est plus obligatoire.

A noter également que l'interdiction des brocantes et vide greniers est levée sous réserve évidemment de respecter les gestes barrières...