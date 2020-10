Le port du masque obligatoire dans 99 communes sarthoises, Le Mans échappe au couvre-feu

C'est un périmètre d'une ampleur inédite qui sera bientôt concerné par l'obligation du port du masque en Sarthe : comme attendu, le préfet Patrick Dallennes a annoncé ce jeudi l'extension de cette mesure déjà en vigueur dans quatorze communes. Le port du masque sera obligatoire dans 99 communes au total à compter du vendredi 23 octobre à 8 heures (voir la liste sur le site de la préfecture).

Pas de couvre-feu au Mans, pour l'instant

Avec un taux d'incidence de 124 cas positifs pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 9%, la Sarthe n'est pas encore au seuil de l'alerte maximale, qui aurait entraîné des mesures plus strictes, comme l'imposition d'un couvre-feu annoncée ce jeudi par Jean Castex pour 38 nouveaux départements. Pour autant, l'évolution de la situation sanitaire reste préoccupante. L'agence régionale de santé estime que le taux d'occupation des lits de réanimation des Pays de la Loire par des malades de la covid-19 pourrait dépasser les 30% le 25 octobre et les 60% à compter du 8 novembre, si la tendance actuelle se maintient.

Afin de freiner la progression de l'épidémie, un arrêté préfectoral impose plusieurs mesures censées permettre un meilleur respect des gestes barrières, comme l'interdiction de la musique amplifiée dans les bars et restaurants ou l'interdiction de la vente d'alcool à emporter entre 20h et 6h du matin. Ces mesures entrent elles aussi en vigueur à compter du vendredi 23 octobre à 8 heures, jusqu'au vendredi 20 novembre inclus.