Le port du masque obligatoire dans le centre de Clermont et de trois autres villes du Puy-de-Dôme

Le port du masque était déjà obligatoire depuis le début de la semaine sur les marchés de plein air, les brocantes et les vides-greniers. La préfète du Puy-de-Dôme a décidé ce jeudi après-midi d'imposer également le port du masque en centre ville, dans quatre communes du département.

Clermont-Ferrand

Le port du masque devient obligatoire dans le centre historique de Clermont-Ferrand. La zone concernée est un peu tarabiscotée puisque quelques patés de maison sont exclus (entre la rue du 11 Novembre et le boulevard des Etats-Unis, autour de Notre-Dame-du-Port ou encore l'opéra). En revanche, elle comprend la rue du Port et une partie de la place de Jaude (mais pas toute la place). Autre secteur où le port du masque est obligatoire, le jardin Lecoq. Des affiches et des marquages au sol avec des couleurs vives seront en place dès ce vendredi pour identifier clairement le secteur concerné

Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la zone rouge - Préfecture 63

Riom, Montpeyroux et Le Mont-Dore

A Riom, la zone où le port du masque devient obligatoire est le centre ville. Il faut ajouter quelques secteurs attenants, l'avenue jusqu'à la gare, les Jardins de la Culture, le parc sportif et urbain de Cerey et le parc des fêtes.

Les zones où le masque devient obligatoire à Riom - Préfecture 63

Sont également concernées Montpeyroux, dans tout le centre historique du village, ainsi que le Mont-Dore pour les petites rues commerçantes du centre ville ainsi que la place devant les thermes.

Enfin le port du masque est également obligatoires lors des fêtes votives, foraines et patronales qui sont organisées dans le département du Puy-de-Döme. Des obligations valables jusqu'au 31 août mais susceptibles d'être prolongées d'ici là.

En Haute-Loire

Plusieurs arrêtés obligeant au port du masque lors des marchés ont également été pris pour la Haute-Loire. Ils concernent Le Puy (un des plus grands marchés de la région), Craponne-sur-Arzon, Monistrol-sur-Loire et Sainte-Sigolène. Obligation également pour la fête votive de Craponne-sur-Arzon du 14 août et la foire des Estables du 21 août.