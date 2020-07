Covid-19 : port du masque obligatoire dans plusieurs centres-villes de la Mayenne

Le port du masque devient désormais obligatoire dans les centres-villes de toutes les communes du département. Sont concernées : les villes de Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne, Évron, pour les personnes âgées de 11 ans et plus.

Mobilisation générale

Ce lundi de nombreuses réunions se sont tenues en Préfecture sur la question des clusters (professionnels et sociaux), avec les acteurs culturels et cultuels, avec les forces de police et de gendarmerie, avec bien évidemment l’agence régionale de santé. "L’objectif de ces réunions est clair : « sonner la mobilisation générale » pour faire reculer COVID-19 en Mayenne" explique la Préfecture. "Il faut combattre le Mayenne-bashing comme hier l’Oise-bashing et comme demain la stigmatisation d’autres territoires vivant un épisode épidémique aigu. Mais la victoire est bien à rechercher sur le front sanitaire. Ce que vit la Mayenne aujourd’hui n’est pas un événement mineur ou surévalué".

À Laval, par exemple, il vous faut porter le masque dans le centre ville et la plaine d'aventures.