Le port du masque obligatoire dans toutes les communes de plus de 5000 habitants en Isère

Dans un communiqué publié ce vendredi soir, la préfecture du département étend le port du masque dans l'espace public dans 37 communes de l'Isère. Il devient obligatoire dans toutes les communes de plus 5000 habitants pour toutes les personnes de plus de 11 ans dès le samedi 31 octobre à minuit.

Sont nouvellement concernées : Les Abrets en Dauphiné, Les Avenières Veyrins-Thuellin, Beaurepaire, Charvieu-Chavagneux, Chasse-sur-Rhône, Claix, La Côte-Saint-André, Coublevie, Crolles, Domène, Gières, Moirans, Montbonnot-Saint-Martin, La Mure, Le Péage-de-Roussilon, Pont-de-Cheruy, Pont-Evèque, Pontcharra, Rives, Roussillon, Saint-Ismier, Saint-Marcellin, Saint-Martin d’Uriage, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Quentin-Fallavier, Seyssins, Tignieu-Jameyzieu, La Tour-du-Pin, La Tronche, Tullins, Varces-Allières-et-Risset, La Verpillière, Vif, Villard-Bonnot, Villette-d’Anthon, Vizille, Voreppe.

Seules les communes de plus de 10 000 habitants imposaient le port du masque obligatoire jusqu'à présent : Grenoble, Échirolles ou encore Vienne et Villefontaine. Les personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical, les personnes se déplaçant à vélo et à trottinette sont dispensées du port de cette protection.

Vente d'alcool à emporter interdite dès 19h

Les mesures du confinement du printemps sont également remises en place : la vente et la consommation à l'extérieur de boissons alcoolisées sont interdites de 19h à 6h, les buvettes et autres points de restauration temporaires sont interdits dans tous les établissements recevant du public, dans l’espace public et sur la voie publique, les brocantes, braderies, trocs, puces et vides-greniers sont interdits et pour finir les fêtes foraines sont interdites ainsi que les événements temporaires de type exposition, foire-exposition ou salon.