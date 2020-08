Le port du masque obligatoire tout le mois d'août à Mende en cas de rassemblement

Le port du masque est rendu obligatoire dans l'espace public dès lors que plus de dix personnes sont rassemblées. Une mesure de prévention et de sensibilisation pour le maire de la commune. Quatorze cas positifs de covid-19 ont été détectés cette semaine, de nouveaux tests prévus ce jeudi 6 août.

C'est une décision conjointe entre la préfecture de la Lozère et la mairie de Mende : le port du masque devient obligatoire dès le jeudi 6 août et ce -au moins- jusqu'au 31 août. Une mesure en cas de rassemblement de plus de dix personnes, que le maire Laurent Suau inscrit dans une démarche "de prévention et de sensibilisation" après la découverte de quatorze cas positifs sur la commune.

La règle aujourd'hui c'est le masque obligatoire dans tous les espaces clos. Moi je rajoute un cran : obligation pour tous les regroupements de plus de dix sur l'espace public.

Masque sur le nez et la bouche donc pour tous les événements culturels ou sportifs de la commune. L'objectif n'est donc pas de sanctionner, en tous cas, pas dans les premiers temps. "Nous comptons sur les forces de polices municipales et nationales pour faire de la prévention et rappeler les règles. L'objectif n'est pas de faire du matraquage forcené."