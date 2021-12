Le port du masque obligatoire en extérieur partout en Meurthe-et-Moselle la nuit de la Saint-Sylvestre

Un réveillon masqué ! Porter le masque en extérieur sera obligatoire partout en Meurthe-et-Moselle durant la nuit de la Saint-Sylvestre, selon un arrêté préfectoral de ce mercredi 29 décembre.

Cette mesure concerne les personnes âgées de 11 ans et plus "sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public", précise la préfecture dans un communiqué.

Dans le département, le masque est déjà obligatoire en extérieur dans les communes de plus de 5 000 habitants et lors des rassemblement (manifestations revendicatives, événements festifs, culturels et sportifs, marchés non couverts) pour toutes les autres. Obligation prolongée jusqu'au 28 janvier 2022.