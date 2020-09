Coronavirus : le port du masque obligatoire jusqu'à fin octobre à Avignon

Le préfet de Vaucluse en concertation avec la maire d'Avignon, Cécile Helle, étend le port obligatoire du masque jusqu'au 31 octobre 2020. La mesure sera donc effective jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.

Les secteurs concernés sont toujours :

- dans l'ensemble de l'intra-muros d'Avignon délimité par les remparts, incluant les promenades entre les remparts et les boulevards circulaires.

- sur la place de la gare centre jusqu'à la porte de la République.

- le cheminement piéton sur le pont Daladier et sur le chemin de halage sur l’île de la Barthelasse, ainsi que le skatepark.

- sur l'ensemble des marchés de plein air.

Les automobilistes et leurs passagers, les cyclistes, les motards et les personnes pendant la pratique d'une activité sportive ne sont pas soumis à cette obligation. Le non respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros et à 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours.