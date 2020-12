Le Préfet de la Dordogne a pris un arrêté pour prolonger d'un mois l'obligation du port du masque dans six communes de Dordogne. Une obligation qui concerne Bergerac, Périgueux et quatre autres communes périgourdines

Le port du masque reste obligatoire jusqu'au 3 janvier à Périgueux et Bergerac

Par arrêté du mardi 1er décembre, le préfet de la Dordogne prolonge l'obligation du port du masque dans six communes du départements sur des périmètres et des horaires différents . Il s'agit de Périgueux, Bergerac, Montpon-Ménestérol, Miallet, Piegut-Pluviers et Ribérac.

Périgueux : obligatoire toute la journée dans plus de 70 rues du centre

Pour toute personne de onze ans et plus, le masque reste obligatoire à Périgueux de 8 heures à 2 heures du matin, au moins jusqu'au 3 janvier. Le port du masque reste également obligatoire lors des marchés.

Bergerac : une centaine de rues concernées

Jusqu'au 3 janvier également, le masque reste obligatoire dans le centre de Bergerac. Il est également obligatoire dans les parcs et jardins.

A Miallet, Montpon-Ménestérol, Piégut-Pluviers et Ribérac : seulement sur les marchés

Dans le même arrêté, le préfet de Dordogne ordonne le prolongement de l'obligation du port du masque dans ces quatre communes, uniquement les matins de marché, sur les places et rues concernées.

Le détails des rues et des horaires à retrouver ici.