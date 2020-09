Le port du masque obligatoire pour les enfants dans les EHPAD de Cherbourg-en-Cotentin

Tous les visiteurs ont désormais obligation de porter un masque dans les trois Ehpads et les six résidences-autonomie de Cherbourg-en-Cotentin, y compris les enfants de moins de 11 ans.

Face à l'accélération de la circulation du virus et même si aucun cas positif n'a été détecté pour le moment dans ces établissements, la ville vient de prendre la décision ce vendredi 18 septembre, de rendre le port du masque obligatoire pour tous les visiteurs.

Cela concerne les trois EHPAD - La Quincampoise à Cherbourg-Octeville, La Sérénité à Tourlaville et Pierre Bérégovoy à Équeurdreville-Hainneville et les six résidences-autonomie - Les Roquettes et le Vieux Château à Cherbourg-Octeville ; La Noé et Myosotis à Tourlaville ; La Chancelière à La Glacerie et La Chênaie à Querqueville - de Cherbourg-en-Cotentin.

Eviter un nouveau confinement

« Depuis quelques semaines, les indicateurs de suivi épidémiologique témoignent que la Covid-19 circule de plus en plus en Normandie, souligne Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Si le Cotentin demeure encore assez préservé, il est de notre devoir de protéger les plus vulnérables. C’est pourquoi, en lien avec les médecins coordonnateurs, nous avons décidé que l’obligation du port du masque dans nos EHPAD et résidences-autonomie s’adresserait également aux visiteurs de moins de 11 ans. Le respect des mesures barrières est le seul moyen d’éviter une nouvelle mise en confinement de ces établissements. »

Ces établissement ont rouvert leurs portes le 27 avril aux familles des résidents mais doivent respecter un protocole strict : visite sur rendez-vous et désinfection du lieu après chaque visite dans les EHPAD, accès interdit aux parties communes dans les résidences-autonomie, respect des mesures barrières, prise de température des visiteurs.

Et le port du masque, qui était obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans, est désormais étendu à tous les visiteurs.