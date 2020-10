Le port du masque obligatoire pour trois communes supplémentaires en Sarthe

Par arrêté préfectoral, le port du masque en extérieur devient obligatoire pour trois nouvelles communes de la Sarthe, en plus de celles où il est déjà en vigueur et où la mesure est d'ailleurs prolongée jusqu'au 5 novembre (voir la liste complète en fin d'article). A partir du vendredi 16 octobre 2020 à 8 heures, tout piéton de onze ans et plus devra donc porter un masque à La Flèche, La Ferté-Bernard et Le Grand Lucé, dans l'ensemble des lieux publics.

D'autres mesures prolongées

Toujours jusqu’au 5 novembre, le port du masque reste obligatoire sur tous les marchés du département, les brocantes et les vide-greniers. Il faut aussi continuer de déclarer en préfecture les manifestations dans les établissements recevant du public à partir du seuil de 1 000 personnes. Les rassemblements festifs demeurent interdits au-delà de 30 personnes dans les salles des fêtes ou sous chapiteau dès lors qu'il y a de la restauration ou des boissons.

La liste des communes sarthoises où le port du masque est obligatoire