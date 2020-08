Le port du masque obligatoire s’étend en Moselle

En plus des décisions prises localement par les communes, le préfet de la Moselle a décidé d’imposer le port du masque sur tous les marchés de plein air du département à compter du 12 août et jusqu’à la fin du mois. Toutes les manifestations extérieures sont concernées également par cet arrêté.

A partir de ce mercredi 12 août, le port du masque est rendu obligatoire sur tous les marchés de plein air de Moselle. Le préfet a signé un arrêté pour imposer également le masque sur toutes sortes de manifestations extérieures comme les brocantes, vides greniers, fêtes foraines, en clair tout rassemblement de plus de 10 personnes lors d’un événement déclaré en préfecture. Cette mesure s’appliquera au moins jusqu’au 30 août.

Les processions de l’Assomption avec un masque

Les cérémonies religieuses et processions des 14 et 15 août n’échappent pas à cette règle. Les fidèles devront porter un masque. Seules les manifestations sportives et artistiques sont exclues de cet arrêté, à condition que les protocoles sanitaires soient respectés.

Le nombre de contaminations au coronavirus en hausse en Moselle

Un indicateur a décidé le préfet Didier Martin à prendre cette décision. Le nombre de cas positifs au coronavirus sur les sept premiers jours du mois d’août ont bondi de 360%. La Moselle comptait 12,2 cas pour 100.000 habitants. Cette poussée a pour conséquence de placer la Moselle au seuil de vigilance.

Le marché couvert de Metz fermé le samedi 15 août

La nouvelle municipalité messine avait décidé, la veille du préfet, d’imposer le port du masque sur les marchés extérieurs. Celle-ci a également décidé de fermer exceptionnellement le marché couvert et d’annuler le marché de plein air au centre ce samedi 15 août. La procession de l’Assomption attire chaque année de nombreuses personnes juste à côté entre la cathédrale et la place Saint-Jacques.