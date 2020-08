Le port du masque obligatoire sur les marchés de Chablis et Toucy dès ce week-end

Le masque est maintenant obligatoire sur les marchés de Chablis et de Toucy. C'est une décision prise vendredi 7 juillet par la préfecture de l'Yonne pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Attention à l’amende de 135 € en cas de non respect de la règle.

La préfecture passe la vitesse supérieure. Dès ce week-end dans l'Yonne, le port du masque sera obligatoire pour les clients et commerçants des marchés de Toucy le samedi et de Chablis le dimanche. Une décision motivée par la grande fréquentation de ces marchés, surtout en période estivale. À Toucy par exemple, le marché le samedi matin accueille 140 exposants et se tient en plus dans des rues étroites.

Une mesure prise jusqu'à la fin de l'été

Le maire de Toucy, Michel Kotovtchikhine se dit d'ailleurs plutôt "rassuré" de cette décision. "Je sais que ce n'est pas très agréable, surtout par ces moments de chaleur mais je pense que c'est mieux que cette décision soit prise pour la santé de tout le monde." Une mesure qui vient compléter les mesures déjà en place : messages dans les hauts-parleurs et informations aux entrées des allées. Dans d'autres communes, le masque a déjà été rendu obligatoire par les municipalités elles-mêmes, comme à Auxerre.

Pour le moment, cette obligation pour les marchés de Chablis et Toucy n'est en vigueur que jusqu'à la fin de l'été. En cas de non-respect de la règle, l'amende sera de 135 €.