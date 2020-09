Le port du masque obligatoire uniquement le week-end aux Sables-d'Olonne

Le préfet de Vendée rend le port du masque obligatoire uniquement du vendredi 19h au lundi 8h aux Sables-d'Olonne. Le reste de la semaine ce n'est donc plus obligatoire.

Avec le départ des vacanciers et le début de la basse saison, le préfet de Vendée assouplie l'obligation de porter le masque aux Sables-d'Olonne. Il reste obligatoire sur le remblais et au centre-ville mais uniquement le week-end, du vendredi 19h au lundi 8h. Le reste de la semaine, se promener sans masque dans ces zones n'est donc plus passible d'une amende.

Les changements au niveau de la circulation sont toujours en vigueur jusqu'au 15 novembre pour permettre le maintien de l'extension des terrasses. La circulation et le stationnement sont interdits 11h30 à 22h à partir du jeudi 10 septembre sur la promenade de l’Amiral Lafargue, pour la partie comprise entre la place du Palais de Justice et sur la promenade Georges Clemenceau.