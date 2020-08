Le port du masque pas obligatoire, mais recommandé sur la base nautique de Brognard

Depuis le samedi 15 août, dans le Doubs, le port du masque est obligatoire à l'extérieur dans tous les rassemblements de plus de 10 personnes faisant l'objet d'une déclaration en préfecture. La consigne a été donnée le 12 août par le préfet du Département, Joël Maturin.

La base nautique de Brognard n'est pas concernée par l'arrêté préfectoral, mais le port du masque reste recommandé sur la plage. Une préconisation qui est peu suivie par les vacanciers.

Le masque de Sylvie est resté au fond de son sac. La quinquagénaire est confortablement allongée sur sa serviette à l'ombre d'un arbre. Porter le masque à la plage, elle trouve ça inutile : "les gens vont l'enlever quand ils vont aller dans l'eau, puis ils vont le remettre en revenant à la plage, je ne suis pas sure qu'il soit si efficace que ça quand on le touche tout le temps", justifie-t-elle.

La distanciation physique maintenue sur la plage

Un peu plus loin, deux amies, Gaëlle et Maud sont venues avec leurs enfants. Tant que la distanciation physique est respectée elles ne se sentent pas concernées. D'autant plus que le masque a beaucoup d'inconvénients : "on a déjà très chaud quand on les met dans les magasins, donc si en plus quand on est en plein air on doit aussi subir les masques, c'est pas évident", explique Maud.

"Bronzer avec le masque, je vous raconte pas la catastrophe", Gaëlle, vacancière

Parmi les plus prudents, José a trouvé une parade aux marques de bronzage disgracieuses. Son masque, il l'a toujours à porté de main, accroché à son coude. "Je l'enfile dès qu'une personne s'approche de moi, tout simplement".

Le masque toujours obligatoire dans les lieux clos

De leur côté, les maître-nageurs ont pour consigne de sensibiliser le public, même si eux non plus ne le portent pas tout le temps. "On va essayer d'inciter les gens à le porter en montrant l'exemple, en le portant au poste et devant le poste", explique Matthieu Requet , chef de poste des surveillants de baignade.

Le masque reste obligatoire dans les espaces intérieurs, comme dans le snack restaurant, mais aussi dans les sanitaires et à l'accueil de la base nautique.