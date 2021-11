Le port du masque redevient obligatoire dans plusieurs lieux extérieurs en Corrèze

Le taux d'incidence en Corrèze reste élevé. Il était au 25 novembre de 148,5 cas pour 100 000 habitants. Et 29 personnes étaient hospitalisées dont 4 en réanimation. Une remontée de l'épidémie suffisamment forte pour que Salima Saa, la préfète de la Corrèze, prenne la décision de rendre de nouveau le masque obligatoire en extérieur.

Les marchés de Noël sauvés

Pas question pour l'instant de remettre obligatoirement le masque partout. Seuls les marchés, brocantes et autres foires sont visés. De même que les parkings des supermarchés et commerces lors de leurs ouvertures, les abords, moins de 50 m, des établissements scolaires et des crèches, des établissements culturels et sportifs ainsi que des gares, abris de bus et de l'aéroport. Cette mesure prend effet dès ce lundi. La préfète précise que les marchés de Noël pourront avoir lieu sous condition de passe sanitaire et de port du masque. Dans les lieux clos le gouvernement avait déjà rendu les masques de nouveau obligatoire y compris dans ceux soumis au passe sanitaire.

Les centres de vaccination mobilisés

La préfecture précise par ailleurs les lieux qui sont ouverts à la vaccination. Outre chez les professionnels de santé on peut se rendre dans les centres de vaccination de la salle du Pont du Buy à Brive, à Tulle à la salle de l’Auzelou et au centre hospitalier, à Ussel au centre hospitalier, à Bort les Orgues au centre hospitalier, à Beynat, Meymac, Argentat-Sur-Dordogne, Uzerche, Corrèze, Égletons, Lubersac et Beaulieu-sur-Dordogne.