Le port du masque redevient obligatoire en extérieur dans certains cas en Sarthe

La préfecture de la Sarthe annonce ce mercredi 10 novembre avoir pris un arrêté pour lutter contre la reprise épidémique du Covid dans le département. Après avoir rétabli l'obligation du port du masque dans les écoles pour les enfants, en intérieur même dans les lieux concernés par le pass sanitaire, le masque redevient obligatoire en extérieur dans certains cas. Sont concernés:

Les marchés, brocantes, les ventes au déballage et les vide-greniers ;

Les rassemblements sur la voie publique, quand une distance de deux mètres entre chaque personne ne peut être respectée.

Les files d’attente

A moins de 50 mètres de l’accès des établissements scolaires, aux horaires de rentrée et de sortie des élèves ;

A moins de 50 mètres de l’accès aux gares ferroviaires et routières ;

Dans les transports en commun et dans les gares, ainsi qu'aux arrêts ;

La préfecture rappelle que ces mesures concernent tous ceux qui ont plus de 11 ans, sauf les personnes "munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation", et encourage les sarthois de plus de 65 ans ou atteints de comorbidités à prendre rendez-vous pour une dose de rappel du vaccin.