Le port du masque sera obligatoire à Savigné l'Evêque à partir de samedi

Une nouvelle commune sarthoise s'ajoute à la liste de celles où le port du masque en extérieur est obligatoire : à Savigné l'Evêque, la mesure va elle aussi concerner les piétons et les cyclistes de plus de 11 ans, "dans l’ensemble des lieux publics (voie publique, espaces publics de plein air) dans la zone agglomérée, qui est délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie de la commune". L'arrêté préfectoral entre en vigueur ce samedi 29 août 2020 à 8 heures.

Le texte de l'arrêté précise que "le virus affecte avec une sensibilité particulière la commune de Savigné l'Evêque". Une dérogation pour les personnes en situation de handicap est possible sur certificat médical.