Le port obligatoire du masque à l'extérieur est "à l'étude" à Dijon

Le port du masque obligatoire est "à l'étude" dans la Métropole de Dijon. Une réunion a eu lieu mardi 11 août 2020 entre l'ARS, la Préfecture et la Métropole pour s'adapter en cas de rebond de l'épidémie de coronavirus.

Pour l'instant, le masque est obligatoire dans les transports en commun à Dijon et sa Métropole

Va-t-on bientôt devoir porter un masque en extérieur dans la Métropole dijonnaise, sous peine d'amende, comme c'est déjà le cas à Marseille ou Paris ? Une réunion s'est tenue mardi 11 août 2020 entre la Préfecture de Côte-d'Or, l'Agence régionale de santé (ARS) et la Métropole, pour aborder, entre autre, cette question. Cette réunion a permis "de définir une méthode de travail et un calendrier pour l'élaboration d'un plan d’actions à l’échelle de la métropole de Dijon, en cas de rebond de l’épidémie de Covid 19", indique la Préfecture dans un communiqué, mercredi 12 août 2020. Comprendre : pas décision pour l'instant, mais on se prépare dans la Métropole, en s'appuyant sur les quatre scénarios publiés fin juillet par le Conseil scientifique.

Le port du masque en question

"Parmi l’ensemble des mesures possibles, figure l'obligation du port du masque dans l’espace public, y compris en extérieur. Cette mesure est actuellement à l’étude, en association avec les maires, afin de contribuer à freiner le rebond de l’épidémie, ajoute la Préfecture. Dès que cela apparaîtra nécessaire les dispositions seront prises sans délai".