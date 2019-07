Le préfet a signé le permis de construire du futur CHU de l'île de Nantes

Nantes, France

Une étape majeure a été franchie dans la construction du CHU de l’île de Nantes. Le préfet, Claude d'Harcourt, a signé le permis de construire, mardi 16 juillet. Il a également délivré l'autorisation environnementale unique et le permis d'exploitation accordé au titre du code minier. Ce dernier permettra de mettre en place une installation géothermique à basse température. Le but est de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre.

Des retards possibles en cas de recours

La construction du nouveau centre hospitalier commencera l'année prochaine. Il devrait ouvrir ses portes en 2026. "Nous accorderons un soin particulier à ce que le calendrier soit respecté", assure le préfet. L'échéancier prévoit les délais liés aux recours qui pourraient être déposés.

"Les recours ne pourront pas prospérer."

S'il s'agit d'une "liberté démocratique", Claude d'Harcourt appelle tout de même "ceux qui les déposent à avoir conscience des conséquences de ces recours". C'est-à-dire des retards qu'ils pourraient entraîner sur les travaux. Pour autant, le préfet ne parait pas inquiet quant à la réalisation des travaux en temps et en heure. "J'ai rarement vu des dossiers d'une telle complexité passer les barrières administratives aussi vite."

Les autorités veulent un "quartier de la santé"

Le nouveau CHU s'étendra sur plus de 10 hectares, dont 1,6 de réserve foncière. Il coûtera près de 10 milliards d'euros. "Il n'y a pas de projet sanitaire en France qui ait un tel impact", souligner le préfet. La volonté, ici, est de faire "émerger un quartier de la santé" en plein cœur de Nantes, explique le professeur Gilles Potel, chef du pôle médecine, urgences et soins critiques. Un hub qui rassemblera les soins, l'enseignement et la recherche.

L'hôpital de l'île de Nantes sera desservi par trois nouvelles lignes de tramways. Les bords de Loire seront réservés aux piétons et aux mobilités douces, selon Alain Robert, adjoint à la maire de Nantes.

Moins de lits, mais un service d'urgences plus grand

Le projet "anticipe la médecine future, ses difficultés et ses challenges", explique le professeur Gilles Potel. L'un des objectifs est d'atteindre 64% des séjours en ambulatoire. Pour l'instant, 60% des patients entrent et sortent de l'hôpital dans la même journée. Le nombre de lits sera réduit à 1.384. Une décision vivement critiquée par le personnel hospitalier.

Le service des urgences va s'agrandir. "On sera à 50% de surface en plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui", précise Gilles Potel. Ce qui signifie "plus de personnels, plus de box d'accueil, plus de personnels soignants à l'accueil, certainement plus de médecins aussi". Il suit les prévisions d'une augmentation de 3%, par an, de l'activité des urgences. Mais, il "ne se résigne pas à mieux maîtriser l'amont et à mieux faire sortir les malades de l'hôpital".