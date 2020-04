Le préfet d'Occitanie en visite au CHU de Toulouse : "Je voulais les remercier"

Le préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne Etienne Guyot s'est rendu au CHU de Toulouse ce samedi pour apporter son soutien au personnel hospitalier.

Le préfet d'Occitanie s'est rendu au CHU de Toulouse, à Rangueil, en fin de matinée ce samedi. Il a rencontré les personnels de plusieurs services.

Etienne Guyot : "Ils ont nos vies entre leurs mains"

Etienne Guyot souhaitait se rendre sur place pour leur adresser son soutien : "Nous avons tous les jours des visioconférences avec la communauté médicale mais je voulais aller sur place pour les remercier car ces personnes font un travail extraordinaire. _Ils ont nos vies entre leurs mains. Ils sont courageux, je voulais les encourager et les félicite_r. C'est exemplaire."

Avant de poursuivre : "J'ai eu l'excellente impression d'un très grand professionnalisme. Avec beaucoup d'efficacité, de rigueur. Des équipes qui ne ménagent ni leur temps ni leur peine. J'ai vu des équipes qui sont prêtes, qui sont formées, en position pour faire face."

"Du calme et de la sérénité"

En pleine pandémie de coronavirus, Etienne Guyot souligne "une grande sérénité et du calme. Quand vous pensez aux urgences ou à la réanimation, vous avez plutôt l'image de secteurs très agités, très bruyants. Là vous avez une grande sérénité. C'est très rassurant et cela m'a beaucoup frappé, j'ai trouvé ça formidable. Et puis il y a une profonde humanité chez les équipes médicales. Les soignants m'ont présenté les tablettes données au CHU pour que les malades gardent contact avec les familles, c'est remarquable."