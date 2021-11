Avec la reprise de l'épidémie en Franche-Comté et les annonces du gouvernement, le préfet du Doubs a décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans tout le département. Cette mesure s'applique surtout dans les événements festifs et les centres-villes.

COVID-19 : le préfet du Doubs explique où et comment porter le masque en extérieur

Le préfet du Doubs durci le ton face à l'épidémie de COVID-19. Il a décrété, ce jeudi, l'obligation du port du masque dans tout le département en extérieur. Cette mesure entrera en vigueur dès samedi à minuit. Invité sur notre antenne ce matin, le préfet a confirmé que "le virus circule beaucoup dans les zones où il y a une forte densité de personnes". Les rues des centres-villes et tous les événements festifs en extérieur sont donc soumis à ce décret, notamment les marchés de Noël.

Cette décision a été prise quelques heures après les annonces gouvernementales. Olivier Véran a annoncé l'obligation du port du masque dans les lieux fermés tel que les cinémas, théâtres, bars et restaurants. Mais aussi l'ouverture de la dose de rappel à tous les adultes de plus de 18 ans. Si cette troisième dose n'est pas réalisée dans les sept mois qui suivent la seconde, le pass sanitaire ne sera plus valide.

Le COVID sévit encore plus fortement l'hiver. Nous risquons de vivre quatre mois difficiles. - Jean-François Colombet, préfet du Doubs.

Le préfet du Doubs, Jean-François Colombet a également assuré qu'il y aura assez de doses de vaccins pour supporter une demande massive. "Nous avons travaillé avec les élus locaux pour pouvoir assurer les demandes. Les centres de vaccination qui devaient fermer, faute de patients, se réarment et vont monter en puissance". Il appelle également tous les réfractaires aux vaccins à se faire injecter le sérum.