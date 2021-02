Coronavirus : le préfet de Haute-Garonne justifie sa stratégie de vaccination, critiquée pour sa lenteur

Le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot, a du organiser un point presse ce mercredi 10 février pour défendre la stratégie de vaccination dans le département. Des protestations se sont fait jour pour critiquer sa lenteur, de nombreuses personnes âgées n'arrivant pas à obtenir de rendez-vous, la deuxième injection pour certains étant repoussée.

70.000 nouvelles doses de vaccin arrivent

"Avec 46.636 injections à ce jour, la campagne de vaccination dans le département est dans la moyenne nationale " se justifie Étienne Guyot. Le préfet ajoute que 70.000 doses de vaccin Pfizer et quelques milliers de doses du vaccin Moderna sont attendues d'ici fin février, ce qui doit sécuriser les deuxièmes injections. 15.000 à 20.000 nouveaux rendez vous de vaccination sont programmées d’ici la fin mars.

Le directeur du CHU de Toulouse, Marc Penaud, estime lui aussi que "le système de vaccination mis en place fonctionne très bien."

25% des vaccinations sont réalisées en Ehpad à l’exception des quatre maisons de retraite touchées par un cluster. À ce jour, 8.000 résidents d'Ehpad ont été vaccinés, 32% des vaccinations se font dans les centres de vaccination et 35% dans les cliniques et à l'hôpital.

La circulation du virus aurait tendance à se stabiliser

Quelque 150.000 personnes sont déjà vaccinées en Occitanie, mais la Haute-Garonne est le département où le virus circule le plus vite, notamment sur la métropole de Toulouse, explique le directeur de l'ARS Occitanie, Pierre Ricordeau.

Il y a plus de 200 nouvelles hospitalisations par semaine en Haute-Garonne, mais le taux d’incidence a tendance à baisser depuis la fermeture des centres commerciaux. Une bonne nouvelle à confirmer, estime Pierre Ricordeau. La semaine prochaine sera critique : on saura si cette baisse de circulation du virus observée se confirmera ou non, malgré la progression des variants. C’est bien le variant britannique qui circule le plus dans le département. Il devrait prendre rapidement la place du coronavirus initial. Il est étudié sur sa contagiosité et sa transmissibilité, mais pour l’instant, il ne joue pas sur le rebond de l’épidémie.

Le directeur académique de Haute-Garonne, Mathieu Sieye, remarque lui une stabilisation de l’épidémie dans les établissements scolaires. Sept écoles sont fermées et un collège sur le département de Haute-Garonne, il n'y a pas de rebond observé dans l'immédiat dans les écoles du département.