Le préfet de Haute-Savoie menace de mettre en quarantaine ceux qui vont skier en Suisse

Ce mardi matin, selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, le préfet de Haute Savoie doit s'entretenir avec le ministère de l'intérieur pour connaître les modalités d'application du décret publié le 20 décembre, n° 2020-1624.

Dans un communiqué publié ce lundi soir par la préfecture de Haute-Savoie, la cible est claire : "des personnes de retour sur le territoire national, en provenance des cantons suisses des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud, accueillant des stations de ski."

"En effet, à défaut de justification d’un motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ou de présentation d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique, réalisé moins de 72 heures plus tôt, ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, ces personnes pourront se voir prescrire, en cas de contrôle, une mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement."

"Pourront se voir prescrire"... Il s'agit donc d'une menace. Pas encore d'un décret avec sanction immédiate et automatique. D'ailleurs, le communiqué de la préfecture conclue ainsi : "Le Préfet appelle à la responsabilité de tous pour lutter contre le déplacement des foyers infectieux et la propagation du virus." Il s'agit d'un nouvel appel avec pression pour limiter ces déplacements de loisirs en Suisse alors que les remontées mécaniques sont fermées en France, et notamment en pays de Savoie.