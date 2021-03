Le préfet de l'Ardèche condamne le rassemblement des Vans

La préfecture de l'Ardèche a réagi ce mercredi en publiant un communiqué pour condamner le rassemblement des Vans de samedi 20 mars. "Le préfet condamne avec la plus grande fermeté cette mise en péril de la vie d'autrui et rappelle que les rassemblements de ce type sont interdits".

"Tous les participants à ce rassemblement sont invités à se faire rapidement testés." - Thierry Devimeux, préfet de l'Ardèche

Le préfet demande aux participants de se faire tester le plus rapidement possible. "Les contrôles des forces de l'ordre seront renforcés et les contrevenants seront systématiquement verbalisés".

Un rassemblement sans geste barrière

La manifestation avait été déclarée. Il s'agissait en fait d'un rassemblement festif qui avait du être annoncé via les messageries privées puisque de très nombreuses personnes étaient présentes venues de bien au-delà de l'Ardèche. Le groupe Facebook, "Les Gens d'Arts Mobiles" explique qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement anti masque : "Nous sommes pour la liberté de chacun.e de faire son choix, de s'informer, de porter le masque ou pas, de se faire vacciner ou pas".

Un nouveau rassemblement samedi ?

Le groupe Facebook "Les Gens d'Arts Mobiles" évoque un nouveau rassemblement ce samedi toujours aux Vans. Ils invitent même le maire à venir dialoguer avec eux. Un habitant des Vans écrit au maire sous ce titre "Lettre ouverte d'un habitant de votre commune au sujet du 20 mars 2021 et des prochains samedi artistiques et libres".