Le préfet donne son feu vert pour l'implantation du nouvel hôpital de Die

"Je suis soulagé après des mois où ce dossier nous prenait la tête". Alain Matheron le président de la communauté de communes du Diois résume bien le soulagement des élus qui ont obtenu gain de cause auprès du préfet de la Drôme. Suite à une ultime réunion ce jeudi, Hugues Moutouh a tranché : le nouvel hôpital de Die sera construit sur la ZAC de Chanqueyras.

Depuis plus d'un an, le dossier était bloqué à cause d'un différend sur le bon emplacement pour son implantation. L'Agence régionale de santé proposait un site à Chamarges, acheté au printemps 2020. S'il paraissait idéal sur le papier, plat et en entrée de ville, en réalité il se trouvait également en zone agricole et nécessitait une révision du classement du site patrimonial remarquable. Le préfet s'est donc rangé à l'avis de la mairie de Die qui proposait ce site de Chanqueyras en zone constructible. "Au regard de l'ensemble des éléments", écrit le préfet aux élus, "votre proposition est celle qui offre le plus de garanties aux Diois d'obtenir, dans un délai raisonnable, une nouvelle structure hospitalière, moderne et évolutive."

Le financement de 12 millions d'euros étant déjà acté, les travaux pourraient démarrer rapidement. Objectif : une mise en service au plus tard en 2026.