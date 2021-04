Le préfet interdit le rassemblement des Vans de ce samedi

Pas question qu'il y ait un nouveau rassemblement aux Vans explique le préfet de l'Ardèche. Le 20 mars, plus de 1000 personnes se sont rassemblées autour du chanteur HK. Un rassemblement sans masque et sans distanciation sociale. Sur le groupe Facebook "les gens d'arts mobiles", les organisateurs expliquaient qu'ils demandaient le droit de choisir ou non de porter un masque et contestaient l'interdiction des concerts et la fermeture des lieux de culture.

Samedi dernier, le 27 mars, les gendarmes se sont positionnés aux Vans pour éviter tout rassemblement.

un appel à se rassembler ce samedi aux Vans -

Pour ce samedi, le même appel a été lancé : pour un rassemblement festif, pacifique; "partager un pic nique, faire une rando, une après-midi de libre expression".

Le préfet a estimé qu'il s'agissait d'une manifestation festive et que vu ce qu'il s'est passé le 20 mars, il a décidé d'interdire ce nouveau rassemblement.