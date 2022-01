Le préhistorien Gilles Delluc, spécialiste de la grotte de Lascaux, est mort

Il était l'un des plus grands spécialistes de la grotte de Lascaux, où il avait commencé à travailler dès les années 70. On a appris ce 11 janvier la mort à l'âge de 87 ans du préhistorien Gilles Delluc. Avec son épouse Brigitte, ils avaient notamment publié un "Dictionnaire de Lascaux", en 2008.

Gilles et Brigitte Delluc en 2020, à l'occasion des 80 ans de l'invention de la grotte de Lascaux.

C'était peut-être le plus grand spécialiste de la grotte de Lascaux. Ou l'un des deux plus grands faudrait-il dire, tant il était indissociable de sa femme, Brigitte Delluc, avec qui il a mené l'essentiel de ses recherches. On a appris ce mardi la mort à l'âge de 87 ans du préhistorien Gilles Delluc, survenu le 7 janvier, comme le révélait Sud Ouest.

Né à Périgueux et médecin de profession il avait énormément travaillé sur la préhistoire en Dordogne. D'abord avec sa passion pour la spéléologie, puis en tant que spécialiste, non pas des peintures, mais de l'architecture de la grotte de Lascaux, où il étudiait particulièrement les objets tombés au sol. Si Gilles Delluc a exploré Lascaux dès les années 1950, 10 ans après la découverte de la grotte, c'est dans les années 1970, que le couple a commencé à réellement y travailler. Ils auront même passé deux semaines, jours et nuits dans la grotte avec d'autres spécialistes, en 1975. Ce qui faisait dire à Brigitte Delluc que depuis, ils n'en étaient jamais vraiment sortis.

C'est d'ailleurs à cette époque qu'ils participent à la création de Lascaux 2, ouverte en 1983. Ils en avaient conçu les musées qu'on trouve à l'entrée, avant de devenir conseillers scientifiques pour Lascaux 3, l'exposition itinérante. En 50 ans, Gilles et Brigitte Delluc ont écrit une centaine d'articles sur la grotte, publié même un dictionnaire de Lascaux, en 2008, avec environ 600 entrées pour mieux décruter les mystères de ce chef-d'œuvre de la préhistoire.