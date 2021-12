Le premier centre de vaccination éphémère ouvre ce mercredi matin à Nontron

Quatre centres de vaccinations vont ouvrir pour une journée à Nontron, au Bugue, à Saint-Antoine de Breuilh et Terrasson. Cette tournée organisée par les pompiers doit permettre de servir 1.200 personnes éloignées des 14 centres de vaccinations permanents de Dordogne.

Un premier centre de vaccination éphémère ouvre ce mercredi 15 décembre à Nontron, en attendant le Bugue le vendredi 17, Saint-Antoine-de-Breuilh le mardi 21, et Terrasson le jeudi 23 décembre. Au total, près de 1.200 doses de vaccin Moderna seront injectées dans ces quatre centres de vaccination éphémères, pour compléter les 14 centres permanents de Dordogne.

Vaccination avec Moderna, sur rendez-vous avec Doctolib

120 doses de vaccin Moderna son prévues ce mercredi matin matin à Nontron, pour les personnes de plus de 30 ans qui ont pris rendez-vous sur Doctolib et tous les créneaux sont pris, mais il restera quelques doses pour des plus de 65 ans qui n'auraient pas de rendez-vous.

1.200 piqûres sur les quatre journées

Au total, quelque 1.200 injections sont prévues sur ces quatre journées : 120 à Nontron ce mercredi, mais ensuite de 3 à 400 au Bugue, à St-Antoine de Breuilh et Terrasson :