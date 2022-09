Le premier centre thérapeutique résidentiel de l'Association Addictions France inauguré à Montpellier

Après un an et demi de fonctionnement, le centre thérapeutique résidentiel de l'Association Addictions France a été officiellement inauguré ce mercredi 14 septembre. Installé à Montpellier, il peut accueillir jusqu'à neuf personnes en lutte avec une addiction, sur une période de six mois à un an.

Une grande maison avec jardin et potager, six chambres, deux salles de bains, une cuisine et une pièce à vivre. Voilà à quoi ressemble le premier centre thérapeutique résidentiel de l'Association Addiction France. Il a été installé dans le quartier des Arceaux à Montpellier. Inauguré officiellement ce mercredi 14 septembre, il est opérationnel depuis le mois de janvier 2021. Jusqu'à neuf personnes peuvent y vivre pour soigner leur addiction entre six mois et un an. 14 résidents y sont passés depuis l'ouverture, dont cinq résidents actuellement accueillis.

Tous sont confrontés à un problème avec leur consommation d'alcool. Tous sont déjà passés par des périodes de sevrages et de post cure de désintoxication. Il y en a eu cinq pour Xavier, 51 ans, qui lutte depuis deux ans. "Généralement ça durait deux mois et quand je sortais, je rechutais", explique celui qui a rejoint le centre montpelliérain en juillet dernier. Ce qui l'a attiré, c'est justement la possibilité "d'être suivi sur le temps long", explique-t-il. Comme José, 56 ans, qui apprécie également la possibilité de sortir du centre la journée : "C'est la particularité, on est confrontés à dehors et dehors il y a les produits."

Quelques pièces à l'intérieur du centre thérapeutique résidentiel de l'AAF à Montpellier. © Radio France - Thomas Vichard

Les profils des résidents sont assez similaires. "Ce sont des gens qui ont déjà fait un peu le tour du produit et qui viennent chercher une consolidation de leur abstinence et qui viennent avec un projet travaillé avec l'équipe. Quand elles arrivent, il y a un mois où les personnes ne peuvent pas sortir seules et nous ensuite, nous allons pouvoir travailler avec elles", précise la cheffe de service, Pascale Regis.

Régis, résident du centre depuis un an, arrive au terme de son séjour.

Une équipe de 11 personnes au service des résidents

Pour veiller sur la sobriété des résidents, répondre à leurs questions et suivre leur évolution, il y a toute une équipe. 11 personnes, dont un médecin, un psychologue, des travailleurs sociaux. "Le but c'est quand même qu'ils se réapproprient leur quotidien, leur vie. Ça passe par se lever à des heures régulières, manger à des heures régulières, l'hygiène alimentaire, l'hygiène vestimentaire, etc.", précise Marie-Ange Gauthier, infirmière du centre et salariée d'Association Addiction France depuis 11 ans.

Ce sont les résidents qui font à manger pour tout le centre, ce mercredi, c'est Dimitri qui s'en est occupé. © Radio France - Thomas Vichard

Alors, après un an et demi de fonctionnement, est-ce que le programme fonctionne pour les résidents ? "C'est très variable en fait", répond Pascale Régis. "On a eu des sorties positives où des personnes sont parties sur un vrai projet professionnel, où la personne à son logement. Après on a aussi des personnes qui sont sorties et sont retournées en post cure", explique-t-elle. Après une année passée dans le centre thérapeutique résidentiel, les patients peuvent séjourner pendant six mois supplémentaires dans l'un des deux studios de l'AAF, situés également à Montpellier, pour réapprendre cette fois à vivre seul.

Parmi ce qui peut être interrogé, il y a la capacité du centre. Jusqu'à neuf personnes, alors qu'il n'y a que six chambres. Ce qui signifie partage des chambres. Pas forcément l'idéal lorsqu'on est en lutte contre une addiction, avec, forcément, un besoin d'intimité.