Le Premier ministre Jean Castex a visité le nouveau centre de vaccination et l'hôpital du Mans

Le Premier ministre Jean Castex était en visite au Mans ce samedi 18 décembre avec la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Un déplacement au lendemain des annonces issues du dernier conseil de défense sanitaire, au nouveau centre de vaccination départemental au Parc Manceau ainsi qu'au centre hospitalier.

Jean Castex et Marlène Schiappa étaient en visite au centre de vaccination du parc manceau © Radio France - Raphael cann

Au centre de vaccination, Jean Castex a plusieurs fois interrogé les agents pour savoir s'il y avaient une hausse des patients venant pour une première injection. "La demande est modérée, mais existante donc on voit quand même que des gens se décident pour leur première dose", ce à quoi le Premier ministre a renchéri : "les décisions qu'on a annoncé hier auront tôt fait de les décider un peu plus", en référence à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

Vaccination des enfants

Autre sujet d'actualité pour le chef du gouvernement : la vaccination des moins de 11 ans. Il a visité la section dédiée à la vaccination des enfants avec comorbidités. "On attend les derniers avis scientifiques, et notamment le retour des expériences américaines, à partir desquels des décisions pourront être prises pour la vaccination des autres enfants", a précisé Jean Castex, avant d'insister : "et sur la base du volontariat."

Avant de partir, l'un des patients en a profité pour interpeller le Premier Ministre et le questionner sur les raisons de vacciner les enfants. "Parce qu'ils sont plus contaminants, comme vous avez toujours des gens qui peuvent développer des formes graves, plus on évite la contamination, mieux c'est", lui a répondu Jean Castex. Une explication qui n'a pas convaincu la vingtaine d'opposants au pass sanitaire réunis pour sa venue avec comme slogan : "ne touchez pas aux enfants."

Des soignants épuisés

Le cortège s'est ensuite rendu au centre hospitalier du Mans. Au service de réanimation, 8 lits sur 20 sont occupés par des patients Covid, dont six ne sont pas vaccinés. "On se demande comment on va terminer l'année, c'est compliqué pour nous", raconte une aide soignante. "Nos jours s'en vont, on est obligé de revenir aider les équipes. Je ne pensais pas terminer ma carrière comme ça."

Face à cette demande de moyens humains, Jean Castex a rappelé qu'ils payaient "les années de retard" et que la fin du numerus clausus avait été actée. "La formation des stagiaires prend du temps, il faut avoir du personnel qui ait du temps pour former, pour apprendre, pour enseigner", lui répond une infirmière. Le chef du service, Christophe Guitton en profite pour renchérir : "La durée moyenne d'une infirmière quand j'ai commencé le métier, c'était une dizaine d'années, maintenant c'est quatre-cinq ans, pas plus."

"Ceux qu'on recrute ne vont pas servir à étoffer l'équipe, mais à remplacer ceux qui sont partis, c'est l'enjeu majeur : conserver notre personnel", poursuit-il. Un récent rapport de l'inspection générale des affaires sociales, pointe notamment "de fortes tensions sur les ressources humaines" dans les services de réanimation. Jean Castex a conclu par un appel "à tirer les conséquences de ce rapport de ses préconisations."