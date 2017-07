Le premier OphtalmoPôle de Paris ouvre ses portes à hôpital Cochin

Le nouveau centre d'ophtalmologie de l'AP-HP ouvre ses portes ce vendredi. L'OphtalmoPôle regroupe les services ophtalmologiques de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Necker et la chirurgie de l'hôpital Lariboisière. Lounge pour les patients et open space pour les blocs opératoires. Visite guidée.

La première pierre a été posée le 1er décembre 2015. Deux ans plus tard, l'OphtalmoPôle ouvre ses portes. Après les blocs opératoires ce vendredi, ce sera au tour des urgences d'accueillir ses premiers patients, ce lundi dès 8 heures, avant l'inauguration le mardi.

Un projet qui a coûté 20 millions d'euros : 17 millions d'euros ont été investis par l'AP-HP pour les travaux et 3,4 millions d'euros pour les équipements. Car entre les murs de ce bâtiment de briques rouges se trouve une nouveauté en France... Des blocs opératoires en open space.

Sept espaces opératoires ont été créés, disposant tous de la lumière du jour. Parmi eux, deux "halls opératoires" de 100 m². Deux salles accueillant deux à trois espaces d'opération. Un gain de temps et d'efficacité selon Antoine Brézin, chef du service d'ophtalmologie. Car pendant qu'une opération se termine, l'équipe soignante peut préparer le prochain sur le brancard d'à côté. "Un chirurgien pourra opérer sur deux sites voire trois sites opératoires" précise Dominique Monnet, responsable du pôle opératoire. Si un chirurgien ophtalmologue peut opérer 15 cataractes en une journée, avec ces nouveaux espaces, il pourra désormais viser la vingtaine.

Cette nouvelle configuration permet la mise en commun de pratiques. Bénédicte Dupas est practicien hospitalier à l'hôpital Lariboisière, spécialisée dans la rétine. Et vendredi elle a opéré pour la première fois dans un des open space. L'anesthésiste présente lui a alors appris une nouvelle technique : "on est vraiment en plein partage des compétences et des connaisses".

Les "open space" opératoires - AP-HP

Ici ça sent le propre et le nouveau. Et pour cause, près de 80% des équipements sont neufs selon Dominique Monnet. Un pôle de pointe donc, qui espère accueillir 200.000 consultations par an, 30.000 urgences et réaliser 10.000 interventions. Le tout pour 80 médecins et 130 employés, d'après Sylvain Duproz, directeur du groupe hospitalier.

L'OphtalmoPôle dispose également de 18 places d'hôpital de jour et de 14 lits d'hospitalisation conventionnelle. Les opérations ophtalmologiques étant de plus en courtes et ne nécessitant pas tout le temps aux patients de passer la nuit ou la journée sur place, un espace lounge a été créée. Les patients peuvent y attendre leurs accompagnants, ou patienter avant d'être reçus par un médecin pour leur visite de contrôle.

Le lounge où attendent les patients © Radio France - Laurine Benjebria

Cet OphtalmoPôle a été créé dans le cadre notamment du transfert de services des hôpitaux publics de Paris. les services ophtalmologiques de l'Hôtel-Dieu (4ème arrondissement) et de l'hôpital Necker (15ème arrondissement) ont pris place avec la chirurgie ophtalmologique de l'hôpital Lariboisière (10ème arrondissement) dans ce pôle. Mais ces hôpitaux conserveront leur service de consultation, pour un an à l'Hôtel-Dieu.