Le premier pas sur la Lune, Richard Dauvillier l'a vécu en couleur

Le Mans, France

En 1969 Richard Dauvillier a 23 ans, et il travaille au développement des premières générations de télévision en couleur. "Ce 21 juillet 1969, on a installé des écrans dans le labo, et on a tous regardé le premier pas sur la Lune, sur une télévision en couleur dernier cri."

Un événement dont Richard Dauvillier, passionné d'astronomie se souvient encore aujourd'hui. "Ça avait vraiment quelque chose de magique."

Dans la mémoire de Richard Dauvillier, il y a le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, mais aussi le départ du vaisseau Apollo 11 vers l'astre terrestre. "On voyait la Terre rétrécir depuis le vaisseau. Et à mesure qu'elle rétrécissait, elle devenait rose sur nos écrans." Un problème "qui n'avait rien à voir avec l'astronomie", mais qui était en fait causé "par le tube cathodique qui se dilatait sur nos écrans!"

Aujourd'hui Richard Dauvillier photographie la Lune avec son télescope, et fait des images de bien meilleures qualités. "En 1969, c’était tout flou, on voyait rien, aujourd'hui nos images n'ont plus rien à voir."

Membre du club d'astronomie de l'Université du Maine, Richard Dauvillier mettra la Lune à l'honneur, le 2 août, à l'occasion de la nuit des étoiles.