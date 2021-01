Le premier patient Covid en France a été pris en charge au CHU de Bordeaux il y a un an

Laurent Chu, conseiller viticole à la chambre d'agriculture de la Gironde, âgé de 49 ans, a passé vingt-deux jours à l'hôpital, dont cinq en réanimation, en janvier 2020. Il a été le premier patient du professeur Denis Malvy, chef du service infectiologie au CHU de Bordeaux, membre du conseil scientifique auprès du gouvernement. Lorsqu'on lui demande de résumer son expérience, il déclare non sans humour qu'il aurait préféré "être connu comme champion du monde de ski plutôt que comme premier patient Covid en France. C'est à la fois un mauvais et un bon souvenir; mauvais parce qu'il a souffert de la maladie, bon par la qualité de la prise en charge par l'équipe médicale et le soutien qu'il a senti autour de lui, de la part de ses proches, ses amis et ses collègues". Laurent Chu continue d'ailleurs aujourd'hui, alors qu'il est totalement remis, à prêter son concours à la recherche sur la maladie.

De gauche à droite, Laurent Chu, Yann Bubien, directeur du CHU et le professeur Malvy. © Radio France - Ezéquiel Fernandez

Une troisième vague épidémique nous attend au printemps prochain, selon le professeur Denis Malvy

A la question de savoir quand l'épidémie pourra être considérée comme contrôlée, le professeur Denis Malvy affiche la plus grande prudence. "On a un hiver très difficile à assumer, déclare-t-il, la vaccination n'est pas suffisamment couverte de par le monde; les variantes sont en train de nous jouer de mauvais tours. Les mois de mars et avril, avec les niveaux actuels de circulation du virus, vont être compliqués, avec un reprise épidémique beaucoup plus sévère que celle que nous connaissons. Ce sera sans doute une troisième vague qu'il va falloir assumer au niveau sanitaire. Nous escomptons tous que les mois d'été et d'automne nous permettront d'envisager la fin de l'année avec des vaccins de plus en plus pertinents pour une protection collective efficace. Alors, nous pourrons espérer revenir vers une vie que certains qualifient de "normale". Ce sera le "jour d'après" dans lequel il faudra conserver de la mémoire: continuer à nous laver les mains, porter des masques lorsqu'on se trouve dans des espaces confinés. Cela nous évitera la recrudescence de la Covid-19 mais aussi de la grippe ou des gastro-entérites qui ont disparu cette année. "