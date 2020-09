VIDÉO - Le premier satellite grenoblois est sur orbite !

La fusée Vega d'Ariane Espace a décollé ce jeudi matin à 3h51 (heure de métropole) depuis la Guyane. A son bord, 53 petits satellites dont le grenoblois Amical Sat. Retrouvez les images du décollage.

Un soulagement mêlé de joie et d'excitation pour les chercheurs, enseignants et étudiants du Centre Spatial Universitaire de Grenoble, le CSUG : après de nombreuses péripéties, voilà le tout premier satellite made in Grenoble lancé ! Il s'est détaché de la fusée Vega vers 5h30 ce jeudi matin pour rejoindre son orbite. De la taille d'une brique de lait (c'est un nano satellite), Amical Sat a pour mission d'étudier les aurores boréales. Ils transmettra ses premières images d'ici trois semaines.