Le premier train à hydrogène au monde Alstom sur les voies du centre d'essais de Petite Forêt

L'ancien train régional allemand diesel a été transformé en train écolo bleu avec de l'hydrogène stocké sous le toit avec une autonomie de plus de 800 km. ll n'émet aucun rejet de CO2, son seul rejet c'est de la vapeur d'eau assure Yannick Legay, directeur technico-commercial chez Alstom.

Un train écolo et beaucoup plus confortable pour les passagers

Ils n'entendent plus les bruits des trains diesel, ils n'ont plus les vibrations des trains diesel, Yannick Legay

Même ressenti pour Thierry Debove, conducteur de train une trentaine d'années à la SNCF et qui les teste aujourd'hui au centre d'essais ferroviaires

Ce nouveau mode nous apporte du confort, du silence, c'est très plaisant

Les premiers trains en France en 2025

La version allemande est aujourd'hui adoptée par les passagers, et le modèle français le régiolis bimode a déjà été acheté par 4 régions ( Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Grand Est, Occitanie), 12 trains qui circuleront à partir de 2025 sur les lignes électrifiées ou non électrifiées, après un test au centre de Petite Forêt.

Si l'hydrogène coûte encore cher, avec un surcoût de 30 à 40% par rapport à un train diesel, les coûts vont forcément s'estomper avec la "massification" des besoins selon Yannick Legay.

"C'est une solution d'avenir", a affirmé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari en visite à Petite Forêt. "Notre réseau ferroviaire aujourd'hui est à 45% non électrifié. Nous avons deux solutions: soit nous électrifions, avec le coût que cela suppose, soit nous allons vers (...) l'hydrogène" qui "a évidemment un avenir en France, et un marché européen et mondial à conquérir"

Le potentiel est énorme pour Alstom qui se revendique comme le leader mondial de la mobilité verte, rien qu'en France il faudra remplacer les 1200 trains qui roulent encore au diesel, et le marché est aussi important à l'étranger assure Jean Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France qui liste les commandes en Allemagne, en Italie, des projets en Angleterre.

Alstom qui travaille aussi sur d'autres trains "verts" à batteries commandés par 5 régions dont les Hauts de France, l'objectif étant d'arrêter la production de train diesel d'ici 2030-2035.