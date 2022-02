Le premier "vaccidrive" de Provence installé sur le parking du Carrefour le Merlan à Marseille

Depuis le 2 février, le centre de test Covid du Merlan s'est enrichi d'un "vaccidrive". Une file est spécialement dédiée aux voitures, plus la pleine de sortir de son véhicule pour se faire vacciner il suffit de baisser la vitre.

C'est le premier "vaccidrive" ouvert en Provence par les laboratoires Synlab. Un centre de vaccination est inauguré sur le parking du centre commercial du Merlan dans le 14e arrondissement de Marseille. Vous pouvez vous faire vacciner en quelques minutes et sans sortir de votre voiture. C'est pratique pour les candidats à la vaccination, particulièrement dans des quartiers où le taux de vaccination est nettement moins élevé que la moyenne nationale et, également, en dessous de la moyenne marseillaise.

48 % de vaccination dans le 14e contre 77% au niveau national

Ce "vaccidrive" du Merlan est accessible sur rendez vous (Doctolib). Il peut effectuer un maximum de 200 injections quotidiennes. Seulement une trentaine depuis mercredi 2 février, mais les responsables de Synlab Provence comptent bien sur une intensification des rendez-vous, d'autant que le pass vaccinal est en vigueur depuis fin janvier.

"Nous poursuivons notre stratégie du "aller vers ces populations" qui ont moins accès que les autres à la vaccination" - Sofiane Benhabib, PDG de Synlab Provence.

Les laboratoires Synlab qui mettent en avant leur expérience, déjà plus d'un million 200.000 tests effectués dans leurs 67 laboratoires et les trois centres ouverts depuis deux ans, à Marseille (Grand Littoral, le Merlan et Chanot).