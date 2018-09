Le chef de file des gynécos engendre une polémique sur l'IVG. "Nous ne sommes pas là pour retirer des vies", a déclaré le Dr Bertrand de Rochambeau dans un reportage diffusé mardi sur TMC.

Lorsque la journaliste de l'émission "Quotidien" lui objecte que "ce n'est pas un homicide de faire une IVG", le président du Syngof répond: "Si, madame".

Le docteur Bertrand De Rochambeau est président du syndicat des gynécologues et il refuse de pratiquer des IVG. Il a accepté de répondre à @valentineoberti.#Quotidienpic.twitter.com/hXu78bEDEi — Quotidien (@Qofficiel) September 11, 2018

Et d'ajouter : "En tant que médecin, je ne suis pas forcé d'avoir votre opinion et, si je ne l'ai pas, la loi me protège et ma conscience aussi".

De fait, selon l'article L2212-8 du Code de la santé publique, "un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une IVG", de même qu'"aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir" à cet acte médical.

En cas de refus, le médecin doit cependant "communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention".

Buzyn et Schiappa "condamnent fermement" ces propos

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et la secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, ont condamné "fermement" mercredi les propos du président du Syndicat national des gynécologues.

"L'IVG est un droit trop souvent menacé pour lequel il convient de ne relâcher aucun effort", affirment Mmes Buzyn et Schiappa dans un communiqué.

"Si les médecins ont effectivement le droit de refuser de pratiquer un IVG, ils ont, en revanche, l'obligation d'orienter la patiente vers un autre praticien ou une structure qui répondront à sa demande", rappellent-elles.

"L'IVG doit être un droit réel (...). Rien ni personne ne doit l'entraver", ajoute Mme Buzyn. "Nous ne devons laisser passer aucune attaque (...) contre le droit des femmes à accéder librement à l'avortement", insiste Mme Schiappa.