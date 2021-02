Dans le Gers, des patients renoncent à se faire soigner faute de médecin à proximité

Les départements ruraux continuent, en 2021, de souffrir de désertification médicale selon une étude commandée par l'association des maires ruraux. Le département du Gers fait partie des territoires les plus concernés sur la zone Midi-Pyrénées et ses élus continuent à mener ce combat.

Cyril Cotonat, est le président de l'association des maires ruraux du Gers. Comme nombre de ses pairs, dans les territoires les moins densément peuplés, il est persuadé que des habitants dans le Gers renoncent à se faire soigner faute de médecins suffisamment nombreux installés à proximité. "Certains patients doivent faire plus de 30 kilomètres pour aller se faire soigner. L'un des médecins qui travaille près de ma commune est obligé de refuser des nouveaux patients faute de place", explique l'élu.

Un médecin doit trouver un bon environnement pour toute sa famille

Pour lui, cette situation est la conséquence d'un certain nombre de facteurs. "Nous payons les politiques des dernières années." Si le numerus clausus n'est plus la règle en faculté de médecine, il faudra encore attendre quelques années avant que les effectifs ne se rééquilibrent. Et ce qui compte aussi pour Cyril Cotonat, c'est l'environnement nécessaire à l'installation d'un médecin. "Un médecin doit trouver du travail pour son compagnon ou sa compagne, il faut qu'il y ait des activités pour les enfants, ce qui reste parfois compliqué dans nos territoires ruraux." Même s'il insiste aussi sur l'évolution positive de ces territoires où "la qualité de vie" est grande. "Dans le Gers, toutes les habitations seront reliées à la fibre en 2025."

Il y a 5 ans, le département du Gers, en partenariat avec l'ordre des médecins avait même lancé l'opération #Dîtes32 pour séduire des jeunes médecins à la sortie de la faculté. "Ca n'a pas assez marché sur le Sud Ouest du département", reconnaît Cyril Cotonat. "Ce sont des médecins qui viennent de très loin, voire de pays européens, même s'il y a eu un peu plus d'informations au niveau des internes à l'hôpital de Condom et à l'hôpital de Auch", explique le président des maires ruraux du Gers.

Le succès mitigé des maisons de santé

Quand on lui demande si les maisons de santé où les médecins se regroupent sont une bonne solution dans ces départements ruraux, sa réponse est mitigée. "Ca dépend des territoires", selon l'élu gersois. "Ca a pu permettre de sauver l'installation d'un médecin comme à Marciac, par exemple, mais il faut vraiment qu'il y ait une concertation entre les professionnels de santé sur un territoire. Ce qui peut marcher sur un territoire ne fonctionnerait pas forcément sur un autre, y compris dans un même département." Ce qu'il faut, aujourd'hui, selon Cyril Cotonat, c'est travailler plus en amont avec les universités pour transmettre aux apprentis médecins une vision plus en adéquation avec la société d'aujourd'hui, qui a profondément changé dans les territoires ruraux.

