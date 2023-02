Le président de l'ordre des Infirmiers en Touraine trouve les attaques des médecins "minables"

Les médecins libéraux de Touraine et d'ailleurs en France sont appelés à cesser le travail ce mardi et à manifester à Paris, pour réclamer des hausses de tarifs de consultation et s'opposer à une proposition de loi Rist examinée au Sénat. Le mouvement de colère des médecins est porté par le collectif "médecins pour demain" , et repris par des syndicats. Syndicats de médecins qui appellent à la fermeture des cabinets, grève de SOS Médecins et manifestation entre le ministère de la santé et le Sénat.

Ce collectif "Médecins pour demain", réclame une hausse du tarif de la consultation à 50 euros, et avait déjà été à l'origine de précédentes fermetures de cabinet début décembre et pendant les Fêtes, avec le soutien de syndicats contestataires (UFML, FMF). Même les grandes organisations (MG France, CSMF), dont la signature sera incontournable, n'attendent pas moins de 30 euros.

Le ministre de la Santé, François Braun, n'en démord pas: "Mon objectif, c'est de répondre aux besoins de santé de la population", affirme-t-il, disant entendre "la colère" des praticiens, "mais aussi celle des Français qui n'arrivent pas à trouver un médecin".

C'est justement parce que l'offre ne répond pas à la demande que le Parlement envisage d'ouvrir "l'accès direct" - sans prescription médicale - à certains paramédicaux: kinés, orthophonistes et infirmières de pratique avancée.

Un mépris de la part des médecins, juge l'ordre des infirmiers

Et c'est là le nœud de la crise entre l'Ordre des Infirmiers et les médecins libéraux. Le président de l'ordre des Infirmiers en Indre-et-Loire, Laurent Salsac ne digère pas les accusations contre les IPA, infirmiers en pratique avancée. "On est extrêmement en colère après les organisations médicales qui prennent pour épouvantail les infirmiers en pratique avancée. Ce n'est même pas du corporatisme, c'est du mépris ce que je lis. Et le mépris, c'est inacceptable dans la société dans laquelle on travaille!"

Le président de l'ordre des Infirmiers en Indre-et-Loire s'inquiète de l'effet délétère de ces réflexes corporatistes. Selon lui, les infirmiers vivent très mal ces attaques qu'ils pensaient d'un autre temps. "Cette année, en Indre et Loire, c'est plus 166 % de départ des infirmiers parce qu' il n'y a pas de débouchés, il n'y a pas de respect de leur fonction. Et donc d'entendre toutes ces réflexions et ces remarques : c'est vécu comme des tonneaux de mépris. Et du coup on a quelque chose qu'on voit actuellement, ce sont des gens qui font des reconversions. Et chez les IPA ce qu'on remarque, c'est que au bout de un, deux ou trois ans d'obstacles, du coup, ils partent. Ces infirmiers qui sont multi expérimentés, ils partent faire d'autres métiers."

