Le président des maires ruraux de l'Indre plaide pour une réglementation de l'installation des médecins

France Bleu révèle en exclusivité une étude de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) sur les déserts médicaux. Six millions de Français vivent dans des zones dépourvues en médecins. Roland Caillaud, président de l'AMRF dans l'Indre, nous détaille la situation en Berry.

Nos campagnes manquent cruellement de médecins. Une étude publiée ce vendredi 29 septembre par l'Association des maires ruraux de France (AMRF) révèle que 10 millions de Français vivent dans un désert médical, 60% d'entre eux habitent à au moins 30 minutes du premier service d'urgence.

Le Berry n'échappe pas à la règle. Il manque 94 médecins généralistes dans le Cher et 57 dans l'Indre. Côté spécialistes, ce n'est guère mieux : le Berry fait figure de très mauvais élève. Il manque 18 cardiologues, 17 ophtalmologues, 17 pédiatres et 13 gynécologues. "Ce n'est pas normal que des populations ne puissent pas se soigner aujourd'hui", insiste Roland Caillaud, président de l'Association des maires ruraux de l'Indre.

Le maire de Pouligny-Saint-Pierre propose de réglementer la profession : "il faut arrêter de conventionner les médecins qui s'installent en zones surdotées, c'est inadmissible". Roland Caillaud trouve également intéressante l'idée du gouvernement de prolonger l'internat des étudiants en médecine générale d'un an pour les envoyer dans les déserts médicaux. "On paie tous la Sécurité sociale, on droit à un retour", conclut-il.