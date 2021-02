Coronavirus : le président des pharmaciens d’Occitanie dénonce le "cafouillage" sur la vaccination AstraZeneca

Quelque 700.000 doses du vaccin AstraZeneca vont être distribuées en France, acheminées dans les pharmacies à destination des médecins généraliste. Mais entre les directives et les décrets, tout n'est pas prêt, estime le président régional des pharmaciens d’Occitanie.

Le nouveau vaccin arrive dans les pharmacies. Le laboratoire AstraZeneca doit livrer 700.000 doses de vaccin à la France, ce qui doit permettre de débuter la vaccination chez les médecins généralistes. Ils vont ainsi pouvoir vacciner les Français de 50 à 64 ans qui présentent des comorbidités, mais à vitesse très limitée dans un premier temps.

Les médecins n'ont droit qu'à 10 doses chacun pour l'instant. Elles sont réceptionnées par les pharmaciens, qui dénoncent déjà des retards à l'allumage. Le gouvernement n’a pas signé le décret qui permettrait aux pharmaciens de vacciner. "On est en retard" estime Philippe Vergnes , le président des pharmaciens d’officine d’Occitanie.

Ce troisième vaccin qui arrive, l’AstraZeneca, en quoi est-il différent des autres ?

C’est un vaccin, à la différence du Pfizer-BioNTech et du Moderna, qui ne nécessite pas de précaution particulière de conservation. C’est un vaccin comme le vaccin classique de la grippe qui se conserve entre deux et huit degrés. Il a la seule particularité d’être en flacon multidoses, c’est un flacon de dix doses que nous allons recevoir dans les officines. Je tiens à préciser que ce vaccin n’arrivera pas aujourd’hui, mais simplement le 25 février, jeudi de la semaine prochaine.

C’est vous qui allez le fournir aux médecins ?

Le vaccin est un médicament, il est dans le rôle du pharmacien de le distribuer. Ce vaccin AstraZeneca, vue les faibles quantités (700.000 doses), il faut qu’il y ait une meilleure répartition sur le terrain. C’est-à-dire qu’on ne peut pas envoyer dix doses de vaccin dans une zone où on en aura pas forcément besoin, et inversement en envoyer dans des zones où on en a besoin davantage.

Les gens viennent déjà dans vos officines demander des rendez-vous ?

Les gens viennent demander des rendez-vous. Le problème, c’est que le gouvernement a décidé de réserver les premières doses qui sont en quantités limitées aux médecins. Il faut donc que les médecins généralistes viennent s’inscrire dans les pharmacies, pour que les pharmaciens puissent les enregistrer sur le site de l’ARS et commander les vaccins qui ne seront livrés que le 24 février.

Et les médecins ne se bousculent pas ?

Ils ne se bousculent pas, parce que c’est une directive du Professeur Salomon. Celle concernant les médecins n’est arrivée dans nos pharmacies que vendredi en fin d’après-midi. C’est déjà un cafouillage, d’autant plus que tout le monde annonce que les pharmaciens vont pouvoir vacciner. Or le décret autorisant les pharmaciens à vacciner n’est pas encore signé et paru.

Les pharmaciens pourraient accélérer cette campagne de vaccination ?

Oui, cela pourrait l’accélérer. Il me semble que nous avons fait preuve de célérité et d’efficacité lors des précédentes campagnes de vaccination contre la grippe. Je vous rappelle qu’en une journée, on a vacciné plus de 400.000 personnes, ce qui fait 20 vaccins par pharmacie en moyenne.

Et cela pourrait se faire quand ?

Demandez-le au ministre. Il devait signer le décret la semaine dernière et nous sommes un peu excédés. Ce n’est pas en retardant la signature de l’arrêté qu’on va arriver à canaliser la vaccination. Il suffirait de planifier bien en avance. Il nous semble simple de sortir un arrêté ministériel autorisant les pharmaciens à vacciner, comme ça a été fait pour la grippe, de fixer des ordres qui nous permettent d’envoyer certaines personnes à risques chez le médecin, et de pouvoir vacciner tout le monde, tous les gens qui le souhaitent et qui n’ont pas de comorbidité, dans les pharmacies.