Le président du conseil départemental de la Mayenne annonce des États Généraux de la Santé en 2022

Les difficultés d'accès au soin et de recrutement de personnel médical grandissent en Mayenne. Un cap a malheureusement été franchi avec les fermetures épisodiques des urgences de l'hôpital de Laval la nuit, depuis le début du mois de novembre.

"Être force de propositions"

Ces difficultés récurrentes, avec une crise du système de santé qui s'aggrave, poussent donc le conseil départemental à organiser ses États Généraux de la Santé. Ils auront lieu rapidement, "à la fin du premier trimestre 2022" a annoncé Olivier Richefou le président du conseil départemental de la Mayenne, lors de la session publique de ce lundi 15 novembre 2021.

"Je souhaite que tout le monde se réunisse autour de la table, y compris les citoyens, dans un délai assez bref. Nous devons être force de proposition (...) ne pas attendre tout de l'Agence Régionale de Santé et de l'échelon central. (...) La Mayenne sait toujours faire preuve d'innovation et de rassemblement quand les enjeux sont grands" explique Olivier Richefou.

Une réponse à l'opposition ?

Si l'intérêt de ses Etats Généraux n'est évidemment pas à démontrer, tant le système de santé dans le département est ébranlé depuis de nombreuses années, cette proposition du président Olivier Richefou est également une façon de répondre politiquement à certains membres de l'opposition au sein du conseil départemental. Fin septembre, des élus l'avait invité à manifester à Mayenne début octobre contre le projet de coopération entre le centre hospitalier du Nord-Mayenne et le centre hospitalier de Laval.

Les élus du groupe d'opposition "Pour la Mayenne écologique et solidaire" avaient également invité Olivier Richefou à voter symboliquement un texte intitulé "Vœu pour l'avenir du centre hospitalier du Nord-Mayenne" (un texte adopté préalablement à l'unanimité par le conseil communautaire de Mayenne Communauté). La majorité départementale avait alors refusé. "Nous ne souhaitons pas adopter "des vœux", ce n'est pas l'endroit. Mais soyez sûrs que personne n'accepte le démantèlement de l'hôpital public" expliquait alors Olivier Richefou.

Avec l'Ordre des médecins de la Mayenne

Pour définir la méthodologie de ses États Généraux de la Santé, le conseil départemental de la Mayenne a sollicité un think thank, en coopération avec l'Ordre des médecins. L'objectif de ce grand tour de table l'année prochaine sera d'en dégager des propositions concrètes pour améliorer l'accès au soin en Mayenne et de faciliter les recrutements en personnel médical. A quel prix ? "S'il y aura des besoins en budget, on saura les trouver" déclare Olivier Richefou.

Olivier Richefou souhaite que l'ensemble des problématiques de la santé en Mayenne soit mises sur la table. Pas seulement les difficultés des hôpitaux de Laval et Mayenne. "La prise en charge de la santé mentale dans notre département est catastrophique" cite en exemple l'élu départemental.