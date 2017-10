Le prix Nobel de médecine attribué à trois Américains pour leur travail sur l'horloge biologique

Le prix Nobel de médecine a été attribué, ce lundi, à trois chercheurs américains pour leurs travaux sur l'horloge biologique. Leurs recherches ont permis d'éclairer la manière dont le corps s'adapte au cycle du jour et de la nuit, et l'effet des troubles du sommeil sur la santé.

Le prix Nobel de médecine a été attribué ce lundi à trois généticiens américains dont l'étude de l'horloge biologique éclaire l'adaptation du corps au cycle du jour et de la nuit, les troubles du sommeil et leurs effets sur la santé. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young sont récompensés pour "leurs découvertes des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien", a solennellement annoncé l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm.

Une des fonctions primordiales des êtres vivants

"Leurs découvertes expliquent comment les plantes, les animaux et les êtres humains adaptent leur rythme biologique pour qu'il se synchronise avec les révolutions de la Terre" autour du soleil, a précisé le jury, c'est-à-dire comment le corps adapte son rythme selon les saisons et les jours. De 24 heures chez l'homme, le rythme circadien est l'une des fonctions vitales primordiales des êtres vivants multicellulaires : il régule le sommeil, les comportements alimentaires, la pression artérielle et la température corporelle. La recherche moderne a mis en lumière le rôle fondamental de ce mécanisme dans l'espérance de vie et la santé, comme les conséquences néfastes du travail de nuit à long terme sur l'organisme des infirmières et des ouvriers postés. Ces mécanismes contribuent également à comprendre pourquoi des personnes voyageant sur de longues distances souffrent du syndrome du décalage horaire ("jetlag") et en quoi ces phénomènes peuvent accroître les risques de troubles tels que l'insomnie, la dépression ou les maladies cardiaques."Dès que notre horloge biologique se dérègle, nos corps sont plus exposés aux maladies. L'horloge contrôle notre système immunitaire", rappelle Michael Hastings, chercheur à Cambridge (Angleterre) à l'AFP.

Des gènes horloge qui disent aux cellules quand s'activer ou se reposer

A partir de l'observation de mouches, Jeffrey C. Hall et Michael Rosbash, qui exerçaient ensemble à l'université Brandeis de Boston, et Michael Young, de l'université Rockefeller à New York, ont isolé en 1984 un "gène horloge" interne à la cellule. Jeffrey C. Hall et Michael Rosbah ont ensuite montré que ce gène, s'il fonctionne correctement, encode une protéine qui s'accumule dans la cellule au cours de la nuit puis se désagrège pendant le jour. "Chaque cellule a des gènes horloge, qui lui disent à quel moment il faut qu'elle soit active et à quel moment il faut qu'elle se repose", explique Joëlle Adrien, directrice de recherche à l'Inserm. Michael Young identifiera un second gène, puis un troisième, déterminants dans la régulation de l'ensemble. L'horloge biologique principale, située dans le cerveau, joue le rôle de chef d'orchestre entre toutes les cellules "parce que si chaque cellule va à son rythme, c'est la cacophonie", ajoute Joëlle Adrien, qui préside l'Institut national du sommeil et de la vigilance.

Une semaine de prix Nobel

La médecine est traditionnellement le premier des prix Nobel décernés par les jurys suédois. Suivront la physique mardi, la chimie mercredi, la littérature jeudi, la paix vendredi et le prix d'économie le 9 octobre. Cette année, chaque prix est doté de neuf millions de couronnes suédoises (environ 937.000 euros) que se partagent les lauréats.