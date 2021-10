Le professeur Didier Raoult convoqué par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins à Bordeaux

Plus d'un an et demi après le début de la crise sanitaire, le professeur Didier Raoult va devoir rendre des comptes. L'infectiologue marseillais est convoqué par la chambre disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. L'audience, délocalisée du département des Bouches-du-Rhône, se tiendra le vendredi 5 novembre à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle doit permettre d'examiner des plaintes déposées contre Didier Raoult, notamment par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône.

À l'automne 2020, le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône avait porté plainte contre le professeur Raoult, directeur de l'IHU de Marseille. Il lui reprochait notamment d'avoir enfreint le code déontologie de la profession, après ses prises de position en faveur de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19. Le Conseil national de l'Ordre des médecins avait rejoint cette plainte à la fin du mois de décembre. Didier Raoult avait à son tour porté plainte contre le président de ce conseil pour "harcèlement".

Didier Raoult ne viendra pas à Bordeaux

L'infectiologue marseillais a déjà prévenu, par la voie de son avocat, qu'il ne se rendra pas à l'audience. Un "mémoire" a été envoyé à la chambre disciplinaire pour expliquer sa position sur ces accusations. La chambre pourra décider de sanctions allant d'un simple avertissement à une radiation. Depuis la semaine dernière, le professeur Raoult est déjà accusé d'avoir mené des essais cliniques possiblement illégaux à l'IHU, ce qu'il conteste.